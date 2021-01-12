هادي يعزي في وفاة العلامة محمد صالح رجب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ العلامة محمد صالح رجب إمام وخطيب مسجد النور في مديرية الشيخ عثمان بعدن، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر مرض عضال.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى الادوار الايجابية التي جسدها الفقيد خلال مشوار حياته في المجال الدعوي المتسم بالتسامح والوسطية والاعتدال والعلم والتعليم وخدمة دينه ووطنه..لافتاً الى مواقفه الاجتماعية في إصلاح ذات البين.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة الى أبناء وذوي الفقيد بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.