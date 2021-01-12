جامعة اقليم سبأ تتسلم الدفعة الاولى من المعدات والمستلزمات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت جامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب، اليوم، الدفعة الاولى من المعدات والمستلزمات الطبية والمعملية الخاصة بكلية الطب بكلفة اجمالية بلغت 225 الف دولار امريكي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



واوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الدفعة الثانية التي تشمل معامل للفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيات ومستلزمات اخرى تقنية وفنية ستصل الى الجامعة خلال الاسبوعين المقبلين..مثمناً جهود السلطة لمحلية بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ اللواء سلطان العرادة لانشاء وتطوير الجامعة وتقديم التمويل لشراء المعامل والمعدات الخاصة بكلية الطب وعدد من التخصصات العلمية.

الجدير ذكره، ان كلية الطب في جامعة اقليم سبأ فتحت ابوابها لاول مرة مطلع العام الجامعي 2020-2021م واستقبلت اول دفعة من طلابها.