السفير مارم يشيد بجهود الصحفيين وادوارهم التنويرية في المجمتع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم، بجهود الصحفيين وادوارهم التنويرية في المجمتع ونقلهم للحقيقة وكشفهم لممارسات الميليشيات الانقلابية المدعومة ايرانياً ورفضهم للانقلاب الحوثي والممارسات الغير قانونية والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق ابناء الشعب اليمني.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، الصحفيين المحررين من سجون ميليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً والذين قضوا في سجونها ما يزيد عن خمس سنوات..مطالباً كافة المنظمات الدولة العاملة في مجال الحقوق والحريات بالنظر الى ما تعرض له الصحفيين المحررين من انتهاكات في سجون الميليشيا والضغط عليها للافراج عن بقية الصحفيين المحكوم عليهم بالاعدام من قبل الميليشيات.

ونقل السفير مارم ، للصحفيين المحررين، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتمنياته لهم بموفور الصحة والسلامة..مؤكداً بأن رئيس الجمهورية يولي قضايا الصحافيين والناشطين جل اهتمامه، تقديراً لادوارهم التنويرية في المجتمع وكشفهم لممارسات الميليشيات الانقلابية ومشروعها الطائفي.

واكد مارم، استعداد السفارة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للصحافيين في بلد الاعتماد..موجهاً الملحقيتين الاعلامية والطبية بمتابعهم اوضاعهم.

من جانبهم استعرض الصحفيين المفرج عنهم ما تعرضوا له من انتهاكات في سجون الميليشيات الانقلابية..مؤكدين عزمهم على مواصلة النهج الذي بدأوه وتسخير اقلامهم لخدمة الحقيقة ودعم استعادة الدولة.

حضر اللقاء المستشار الاعلامي في سفارة بلادنا لدى القاهرة بليغ المخلافي والمستشار الاعلامي المساعد حيدرة القاضي.