سفير اليمن يلتقي وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشؤون الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى باكستان، محمد مطهر العشبي مع وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشؤون الشرق الأوسط السفير الدكتور، خالد ميمون، عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



وأستعرض السفير العشبي خلال اللقاء اخر التطورات على الساحة اليمنية.. مثمناً موقف باكستان الداعم لليمن وقيادتها السياسية وحكومتها الشرعية وحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة اراضيها وكذا إدانتها بشدة للهجوم الارهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية حال وصولها مطار عدن الدولي اواخر الشهر الماضي .

وتطرق السفير العشبي إلى ترحيب الحكومة بقرار الادارة الامريكية بتصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية منظمة إرهابية .. مؤكداً أن هذا القرار يأتي كنتيجة طبيعية لما تقوم به هذه الجماعة من ممارسات واعمال إرهابية متعددة الاوجه في حق الشعب اليمني.

من جانبه، عبر المسئول الباكستاني عن تمنياته لحكومة الكفاءات السياسية بالتوفيق والنجاح في مهامها، كخطوة نحو استقرار اليمن .