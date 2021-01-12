مناقشة المشاريع الخدمية بمديريات سيحوت والمسيلة وقشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، المشاريع الخدمية في مديريات المسيلة، وقشن، وسيحوت.



واستعرض الاجتماع مشروع شبكة خط المياه الناقل بالمسيلة وسيحوت وبناء خزان ومشروع حقل آبار استراتيجي في المسيلة، ومشروع حقل آبار مديرية قشن ، إضافة إلى المشاريع الممولة من مشروع الأشغال العامة (حضرموت - المهرة - سقطرى) في مجال حصاد المياه، إضافة الى مشاريع الوكالة الألمانية، في مجال التربية والتعليم بمديرية المسيلة.

وأقر الاجتماع إعادة إدراج المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2021 والعمل على سرعة تنفيذها خلال هذا العام لما لها من أهمية قصوى خصوصا وأن دراستها جاهزة.