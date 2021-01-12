محافظ تعز يناقش أوضاع ومطالب جرحى وشهداء الحرب بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ تعز، نبيل شمسان، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي رابطة جرحى تعز، أوضاع ومطالب الجرحى والشهداء الذين سقطوا خلال الحرب التي تشهدها المدينة منذ إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الجرحى وأسر الشهداء وأهمية إعطائهم الأولوية في عملية الترقيم العسكري ضمن محور تعز.

ووجه محافظ تعز الجهات المعنية بالمحافظة بمعالجة مطالب جرحى الحرب وقبول جميع الجرحى المعاقين واعفائهم من الرسوم في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والكليات والمعاهد التقنية والمدارس الحكومية والخاصة .. مؤكداً أن قضية الجرحى من القضايا ذات الاولوية وأنه سيعمل على متابعة الحكومة من أجل اعتماد الميزانية المخصصة للجرحى ورعايتهم والاهتمام بهم أسوة بجرحى الحرب في المحافظات الأخرى.