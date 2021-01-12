وزير الكهرباء يتفقد سير العمل في المؤسسة العامة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور، أنور كلشات، اليوم الثلاثاء، سير العمل في إدارات واقسام المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن.



وأستمع الوزير كلشات من مدير عام المؤسسة في عدن، المهندس، مجيب الشعبي، إلى شرح حول أعمال ومهام كهرباء عدن ومناطقها والجهود الكبيرة التي تبذلها قياداتها وكوادرها، والمعوقات والتي تواجههم .

ودعا الوزير كلشات الجميع إلى مضاعفة الجهود والتفاعل في وضع الحلول والمعالجات العاجلة للإستعداد للصيف القادم وبذل أقصى الجهود لتحسين خدمة الكهرباء في الفترة القادمة .. لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجه عمل المؤسسة وفقاً للإمكانيات المتاحة .

رافقه خلال الزيارة، وكيل الوزارة عبدالحكيم فاضل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة.