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وزير الكهرباء يتفقد سير العمل في المؤسسة العامة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور، أنور كلشات، اليوم الثلاثاء، سير العمل في إدارات واقسام المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن.

 

وأستمع الوزير كلشات من مدير عام المؤسسة في عدن، المهندس، مجيب الشعبي، إلى شرح حول أعمال ومهام كهرباء عدن ومناطقها والجهود الكبيرة التي تبذلها قياداتها وكوادرها، والمعوقات والتي تواجههم .

 

ودعا الوزير كلشات الجميع إلى مضاعفة الجهود والتفاعل في وضع الحلول والمعالجات العاجلة للإستعداد للصيف القادم وبذل أقصى الجهود لتحسين خدمة الكهرباء في الفترة القادمة .. لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجه عمل المؤسسة وفقاً للإمكانيات المتاحة .

 

رافقه خلال الزيارة، وكيل الوزارة عبدالحكيم فاضل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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