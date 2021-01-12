مستشفى مأرب يدشن المخيم الطبي لإزالة المياه البيضاء بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت هيئة مستشفى مأرب العام اليوم، المخيم الطبي المجاني لازالة المياه البيضاء من العيون، بالتعاون مع مؤسسة استجابة للاغاثة والاعمال الانسانية بتمويل من جمعية عبدالله النوري الكويتية.



وخلال التدشين اوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي، ان المخيم سيجري 100 عملية جراحية مجانية لازالة المياه البيضاء، ومساعدة المرضى في استعادة بصرهم في اطار الجهود الهادفة الى مكافحة العمى، مشيرا الى ان الاطباء قاموا خلال الاسبوعين الماضيين بإجراء المعاينة والعلاج المجاني لعدد 400 مريض وتحديد الحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي لازالة المياه البيضاء.

ولفت الدكتور القباطي الى ان هذا المخيم يأتي بعد ان تمكنت الهيئة الاسبوع الماضي من اجراء عشر عمليات زراعة قرنية لاول مرة تجرى في محافظة مأرب لمرضى كان مقررا سفرهم الى الخارج لاجرائها.

من جانبه اشار مدير المشاريع بالمؤسسة محمد سليم، الى ان المخيم يستهدف الاشخاص الذين يعانون من العمى جراء المياه البيضاء، ولا يمتلكون مقدرة في تحمل تكاليف ازالتها.