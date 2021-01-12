معين عبدالملك يعزي في وفاة الشيخ عبدالقوي الحميقاني

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالقوي حسين الحميقاني الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

محمد يوسف

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