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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي في وفاة الشيخ عبدالقوي الحميقاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالقوي حسين الحميقاني الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.
ونوه رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وأدواره البطولية والنضالية ومواقفه في مساندة الجمهورية ومواجهة النظام الكهنوتي الإمامي باعتباره أحد أبطال ثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة.
واعرب رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.