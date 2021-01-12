بدء اللقاء التشاوري الاول لملتقى شباب اليمن بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله اليوم، اللقاء التشاوري الاول لمتلقى شباب اليمن بشبوة.



وأشاد هشله، بانطلاق فعاليات الملتقى، الذي يساهم في مساندة جهود البناء والتنمية وصناعة مستقبل اليمن الاتحادي الجديد، داعيا الى ضرورة الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت لشباب وفي مختلف المجالات .

ويناقش اللقاء، التعريف بدور الشباب في هذه المرحلة ومساندة ودعم الشرعية الدستورية ،وتعزيز دور الشباب في بناء اليمن الاتحادي المنشود، ونبذ ثقافة العنف والتطرف وصناعة السلام والتعايش بالاضافة الى الترتيب للمشاركة في المؤتمر الوطني لشباب اليمن.