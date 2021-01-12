البركاني يوجه رسالة الى رئيسي مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي بشأن تصنيف الحوثي منظمة الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم رسالة الى نائب الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس الشيوخ مايك بينس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميلشيا الحوثي كجماعة ارهابية.



وأكد البركاني في الرسالة بأن القرار عادل يلبي تطلعات الشعب اليمني وقواه السياسية ودافعاً للحل السياسي للأزمة اليمنية، ويعتبر توصيفاً دقيقاً لجماعة ارتكبت كل ما يستوجب لتصنيفها كجماعة إرهابية قتلت المدنيين واستهدفت البنى التحتية المدنية داخل وخارج اليمن في عمليات جهادية انغماسيه.

وفيما يلي نص الرسالة..

يهديكم مجلس النواب في الجمهورية اليمنية كل التحايا والتقدير من شعب اليمن الصابر الرازح تحت وطأة تأثيرات انقلاب ميلشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، والتي تدّعي التفوق العرقي وافضليتها بالحكم الإلهي فيما لا يختلف عن تصرفات الجماعات النازية والفاشية، التي هُزمت إبان الحرب العالمية الثانية مع بزوغ فجر الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

إن هذه الجماعة التي ترفع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل واللعنة على اليهود وتقوم أيدولوجيتها وفكرها على التحريض ونشر العنف والهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها وحكومتها في جماعة إرهابية معادية للسامية ولكل من يختلف معها.

إن التصنيف لجماعة الحوثي جماعة إرهابية الذي تنوي حكومتكم الموقرة إقراره هو قرار عادل وفي محله ويلبي تطلعات الشعب اليمني وقواه السياسة، وهو توصيف دقيق لجماعة ارتكبت كل ما يستوجب لتصنيفها كجماعة إرهابية قتلت المدنيين واستهدفت البنى التحتية المدنية داخل وخارج اليمن في عمليات جهادية انغماسيه، بالإضافة إلى قتلها لأبناء الشعب اليمني وجيرانه وتجنيدها للأطفال، وحرمان النساء من ممارسة حققوهن والزج بهن في السجون، وتقييد الحريات وملاحقة الاقليات مثل البهائيين واليهود، إن هذه الاعمال التي تتنافى مع القانون الانساني الدولي وتتعارض مع المواثيق الدولية يجب أن تتوقف وأن يعرف مرتكبوها أنهم لن يفلتوا من العقاب ولذلك فإن هذا التصنيف ليس موقف سياسي من طرف او من حزب بل هو موقف أخلاقي تقومون به نصرة للشعب اليمني ولأجياله القادمة.

وإننا إذ نؤكد بأن هذا التصنيف سيكون دافع للحل السياسي فإن الحكومة اليمنية كما نعلم ستظل منخرطة في المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي لليمن "مارتين جريفيث" ولن يتغير هذا التوجه بالتصنيف بل سيساعد في إنجاحه أكثر.

كما أود أن أشير بأننا قد خاطبنا الحكومة لتقديم كافة التسهيلات للمساعدة في وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأشد احتياجا والتي عانت من نقص المساعدات بسبب قيام ميلشيا الحوثي الارهابية بنهب المعونات الإنسانية والإثراء غير المشروع من عوائد بيعها، وإن قرار التصنيف سيشمل آلية واضحة وسلسة في الحصول على التراخيص الخاصة بالعمل والمساعدات وهو ما سيتيح مزيداً من الشفافية على التحويلات المالية ما من شأنه إيقاف تمويل المجهود الحربي لميليشيا الحوثي وسرعة إنهاء الحرب.

إنني أقدم لكم هذه الرسالة و كلي أمل باستجابتكم الفورية بما يعيد الأمل للشعب اليمني من أن أصدقاءه في العالم الحر يقدرون معاناته وحجم الكارثة التي حلت به ولن يسمحوا باستمرارها ويقبلوا بأن يسرح ويمرح العابثون دون أن يطالهم العقاب وتلجم ممارستهم الغير إنسانية ودمويتهم و وحشيتهم التي كان آخرها الاعتداء الارهابي لجماعة الحوثي على مطار عدن أثناء عودة الحكومة الجديدة يوم 30 ديسمبر كانت الحكومة ومستقبلوها مستهدفون لولا إرادة الله بهم جميعاً وقد سقط العشرات من القتلى بينهم عامليين في المنظمات الإنسانية وحالة الإرهاب البشعة التي أُبيد فيها جزء من منطقة الحيمة في محافظة تعز وقتل رجالها ونساءها واطفالها.

وإنا إذ نتطلع إلى موقفاً انسانياً من مجلسيكم متمنين لكم النجاح والتوفيق لما تشكله الديمقراطية الامريكية من نموذج يحتذي به في كل العالم.

مرفقين بهذا إليكم بيان مجلس النواب في بلادنا وهو ينسجم مع إرادة كل اليمنين المؤمنين بالسلام والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.