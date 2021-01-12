سفير اليمن يلتقي رئيس دائرة الشرق الاوسط بالخارجية النمساوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى جمهورية النمسا الإتحادية، هيثم شجاع الدين اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال الافتراضي مع رئيس دائرة الشرق الأوسط بالخارجية النمساوية- جيرولد فيلمر، مستجدات الأوضاع في بلادنا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف اعضاء حكومة الكفاءات اثناء وصولهم إلى مطار عدن الدوالي اواخر الشهر الماضي .



وفي اللقاء، ثمن السفير شجاع الدين، موقف النمسا وإدانتها للهجوم .. لافتاً إلى أن الحكومة تزاول مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ولن يثنيها الهجوم الإرهابي عن أداء مهامها و خدمة الشعب اليمني.

وتطرق سفير بلادنا إلى القرار الأمريكي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية واهميته في اجبارها على تغيير سلوكها ودفعها نحو السلام .. مؤكداً في الوقت نفسه التزام الحكومة بعدم تاثر العمل الانساني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بهذا القرار واستمرارها بدعم كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل لسلام شامل في اليمن .

من جانبه عبر المسؤول النمساوي عن تعازيه للحكومة والشعب اليمني ولاسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي وتمنياته للجرحي بالشفاء العاجل .. مؤكداً حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة و المبعوث الأممي للتوصل لسلام دائم و شامل في اليمن.