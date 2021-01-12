اختتام ورشة العمل الخاصة بحوار السلطة المحلية والقطاع الخاص بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم بمدينة المكلا محافظة حضرموت ورشة العمل الخاصة بحوار السلطة المحلية والقطاع الخاص التي نفذتها وممولتها منظمة شركاء اليمن الدولية بالتعاون مع السلطة المحلية بحضرموت ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في إطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي.



وهدفت الورشة على مدى يومين تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعين في مجال الخدمات بمشاركة 25 مشارك ومشاركة من السلطة المحلية والاستثمار والغرفة التجارية والموانئ ومنظمات المجتمع المدني.

وفي الاختتام أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق أهمية إقامة مثل هذه الورش النوعية التي تناقش موضوع مهم وهو تعزيز العلاقة والشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص منوها بان يكون هذا الحوار بشكل مؤسسي حيث ان العلاقة بين السلطة المحلية والقطاع هي علاقة فردية في كثير من الأمور. مشيرا الى ان مسودة ووثيقة منتدى حضرموت للتنمية الاقتصادية ستحظى بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن الدولية عبدالحكيم العفيري ان هذه الورشة هي واحدة من ضمن ثلاث ورش ستنظمها المنظمة في الفترة القادمة و سوف تسهم هذه الورش في توفر مساحة أوسع لتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص وبما من شأنه خلق فرص عمل وبحث وتمويل لمشاريع وبرامج عديدة.