لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تناقش توفير لقاح كورونا لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التنسيق الجاري مع المنظمات المانحة وعلى راسها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والبنك الدولي لتوفير لقاح كورونا لليمن.



واستمعت اللجنة الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول التواصل الجاري مع منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب والخطط الزمنية المتوقع وصول اللقاح وتحديدا أواخر مارس وبداية ابريل القادم.. مستعرضا مستجدات الوباء والاستعدادات والجاهزية التي تبذلها وزارة الصحة وكوادرها استعدادا لاي تفشي محتمل لموجة ثانية من الوباء.. مؤكدا عدم رصد أي حالات لكورونا المتحور في اليمن حتى الان.

وأشاد الاجتماع بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا للطوارئ واعضائها السابقين في ظل ظروف استثنائية ومنذ بدء جائحة كورونا.. منوهين بما حققته من نجاحات رغم الإمكانات المحدودة في توفير مراكز عزل وأجهزة الفحص وتدريب الكوادر وتقوية قدرات القطاع الصحي بالشراكة مع الدول والمنظمات المانحة.

واستعرضت اللجنة أولويات عملها للفترة القادمة، بما في إعادة هيكلتها واستمعت الى عدد من المقترحات لتنشيط عملها وتعزيز التنسيق والتواصل لتقوية قدرات القطاع الصحي والقيام بالمسؤوليات المناطة بها وفقا لقرار تشكيلها.

شارك في الاجتماع وزراء الخارجية الدكتور احمد بن مبارك والاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني والمالية سالم بن بريك والداخلية اللواء إبراهيم حيدان والتربية والتعليم طارق العكبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة.