تعز: الجرحى يطالبون بتحسين أوضاعهم والمحافظ يوجه بإعفائهم من الرسوم الجامعية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ عشرات الجرحى في مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتحسين أوضاعهم.



ورفع المشاركون في الوقفة التي نفذت أمام مبنى ديوان المحافظة، لافتات تطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بخصوص ترقيم وترقيات الجرحى، وتنفيذ كافة حقوقهم أسوة بالمحافظات المحررة.



وندد المحتجون بانقطاع صرف رواتبهم منذ خمسة أشهر، متهمين البنك المركزي برفض صرف المبالغ المالية التي وقعت عليها السلطة المحلية العام الفائت، والمخصصة للعلاج.



من جانبه، وجه محافظ تعز نبيل شمسان الجهات المعنية بالمحافظة بمعالجة مطالب جرحى الحرب.



جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن رابطة جرحى، لمناقشة مشكلة الشهداء والجرحى غير المرقمين عسكرياً، مؤكداً على ضرورة ترقيمهم واعتمادهم ضمن قوات المحور.



كما وجه شمسان بقبول كافة الجرحى المعاقين في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة وإعفائهم من الرسوم.



ويشكو جرحى تعز المدنيين والعسكريين، من تفاقم معاناتهم جراء الاهمال نظرًا لعدم تجاوب الجهات المسؤولة لمطالبهم ومناشداتهم المتكررة.

