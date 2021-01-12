شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزّي في وفاة الدكتور خالد باخميس مدير مكتب الصحة والسكان ومستشفى الشحر سابقاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي والمواساة في وفاة الدكتور خالد عوض باخميس اختصاصي زراعة وتقويم الأسنان، مدير مكتب الصحة والسكان ومستشفى الشحر العام سابقاً، الذي وافاه الأجل بجمهورية مصر العربية، إثر معاناته من إثر معاناته من آثار حادث مروري في يناير من العام الماضي.



المحافظ، ثمّن جهود الدكتور باخميس في خدمة مجتمعه، بعطاءٍ سخي وأخلاق شهد لها أبناء مدينته الشحر.

وتقدّم محافظ حضرموت بالتعازي، لأسرة وذوي وزملاء الفقيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمّده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.