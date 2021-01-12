وزارة الأوقاف والارشاد تنعي العلامة محمد صالح رجب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، الداعية والعلامة الشيخ محمد صالح رجب، الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء لخدمة دينه ووطنه.



واشارت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ)، الى ان الفقيد كان من رموز الدعوة والعلم في مدينة عدن، ومثالاً للعالم العامل وصاحب القدوة الحسنة، والزهد في دنيا الناس، وله وإسهامات كبيرة في إصلاح ذات البين..لافتة الى ان الفقيد تتلمذ على يديه عدد من العلماء أبرزهم العلامة محمد بن سالم البيحاني.

وأكدت الوزارة، ان اليمن خسرت برحيله رجلاً من العلماء الأوائل الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين والوطن..معبرة عن خالص العزاء لأسرة الفقيد ولأهله وذويه ومحبيه وتلامذته بهذا المصاب الأليم..سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنات ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.