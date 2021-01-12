شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة طبية لجراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.



وأجرى الفريق الطبي للمركز خلال اليوم الأول والثاني من الحملة 37 عملية جراحية، منها 16 جراحة في المسالك البولية و 21 جراحة عامة، استفاد منها أطفال العائلات ذوي الدخل المحدود.

الى ذلك وزع المركز في محافظة حجة، مواد إيوائية شملت 80 خيمة و 1.444 بطانية للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي استفاد منها 1.444 فردا.