وزير الداخلية يناقش مع سفير المملكة المتحدة سبل إستكمال تنفيذ إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الداخلية، اللواء ركن، إبراهيم حيدان، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون سبل استكمال آلية تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة .



وفي اللقاء الذي جرى عبر تقنية الإتصال المرئي، أكد وزير الداخلية حرص واهتمام حكومة الكفاءات السياسية على تعزيز ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وإيقاف الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

واستعرض النتائج الأولية للجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي خلال وصول الحكومة وتشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية وراءها .. منوهاً بأهمية قرار تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الامريكية .

وثمن الوزير حيدان دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنجاز اتفاق الرياض واستكمال تنفيذه بشقيه السياسي والعسكري ، ودعم جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة .. مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لدعم مساع التسوية السياسية ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره .

من جانبه جدد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، إدانته للهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي .. مشيداً بالإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن .