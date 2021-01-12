اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الداخلية يناقش مع سفير المملكة المتحدة سبل إستكمال تنفيذ إتفاق الرياض

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يناقش مع سفير المملكة المتحدة سبل إستكمال تنفيذ إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الداخلية، اللواء ركن، إبراهيم حيدان، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون سبل استكمال آلية تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة .

 

وفي اللقاء الذي جرى عبر تقنية الإتصال المرئي، أكد وزير الداخلية حرص واهتمام حكومة الكفاءات السياسية على تعزيز ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وإيقاف الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

 

واستعرض النتائج الأولية للجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي خلال وصول الحكومة وتشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية وراءها .. منوهاً بأهمية قرار تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الامريكية .

 

وثمن الوزير حيدان دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية في إنجاز اتفاق الرياض واستكمال تنفيذه بشقيه السياسي والعسكري ، ودعم جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة .. مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لدعم مساع التسوية السياسية ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره .

 

من جانبه جدد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، إدانته للهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي .. مشيداً بالإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن .

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا