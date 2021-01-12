أمين محلي أبين يناقش تدخلات المؤسسة الهولندية الخيرية في زنجبار وخنفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم مع مندوب المؤسسة الهولندية الخيرية عبدالرشيد عبدالعزيز بلفقيه تدخلات المؤسسة في زنجبار وخنفر وعموم محافظة أبين .



وخلال اللقاء، أكد مهدي الحامد حاجة محافظة أبين لتدخلات تنموية وتنفيذ مشاريع خدمية مستدامة على مستوى عموم مديريات المحافظة في شتى المجالات .

من جانبه استعرض بلفقيه تدخلات المؤسسة في جانب إعادة الترميم المنازل وتقديم المساعدات المالية والسلل الغذائية .. مشيراً إلى أن أبين ستنال اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسة نظرا لما تعرضت له هذه المحافظة على وجه الخصوص من حروب وتدمير أثرت بشكل كبير على حالة المواطنين وفاقمت من معاناتهم .

حضر اللقاء، مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية غسان شيخ ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بأبين خلود القديري والمدير التنفيذي لمؤسسة سواعد الخير الدكتور علي الدويل .