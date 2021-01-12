‏الارياني يدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للطائفة البهائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ادان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران للأقليات في مناطق سيطرتها ومنهم اعضاء الطائفة البهائية.



واوضح معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي الارهابية تواصل عقد جلسات محاكمة غير قانونية لأربعة وعشرين من الطائفة البهائية بينهم ستة من قيادات الطائفة تم ترحيلهم إلى خارج اليمن بعد اعوام من اعتقالهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث بادانة هذه المحاكمات ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق الذي تمارسه مليشيا الحوثي على الأقليات الدينية ومنها الطائفة البهائية، وضمان حق عودة المرحلين منهم لبلادهم دون قيد او شرط.