شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمهورية جنوب افريقيا تعبر عن قلقها ازاء استهداف مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب افريقيا عن قلقها البالغ من الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض.



وجددت الوزارة في جنوب افريقيا في بيان لها، ان عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة هي الحل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في اليمن ..مجددة ادانتها لكل اشكال العنف والارهاب.مشيرة الى انها تدعم بقوة جميع جهود المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب.