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جمهورية جنوب افريقيا تعبر عن قلقها ازاء استهداف مطار عدن الدولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب افريقيا عن قلقها البالغ من الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض.

وجددت الوزارة في جنوب افريقيا في بيان لها، ان عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة هي الحل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في اليمن ..مجددة ادانتها لكل اشكال العنف والارهاب.مشيرة الى انها تدعم بقوة جميع جهود المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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