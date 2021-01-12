وزير المياه يبحث مع اليونبس مشاريع قطاع المياه خلال المرحلتين الحالية والقادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) ممثلا بمنسق البرامج خلدون سالم صالح، تدخلات اليونبس في مشاريع قطاع المياه خلال المرحلتين الحالية والقادمة.



وتطرق اللقاء إلى كيفية الاستفادة من حصة مشاريع قطاع المياه والبيئة في المنحة الأممية المقدمة من البنك الدولي - المرحلة الثانية - البالغة 50 مليون دولار، والموزعة على قطاعات المياه والطاقة والطرق وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكة بين وحدة المدن الحضرية التابعة لوزارة المياه واليونبس لتنفيذ المشاريع العاجلة في المناطق الأشد احتياجا.

وأكد الوزير الشرجبي، أهمية تعزيز أوجه التعاون وآليات التنسيق بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة للمشاريع (اليونبس) في قطاع المياه .. مشيدا بتدخلات اليونبس الذي يعد شريكا مهما في تنفيذ المشاريع بمجالات المياه والصرف الصحي.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز مختلف أوجه الشراكة الثنائية من أجل توجيه التمويلات المتاحة للأغراض ذات الأولوية وتحسين مستوى تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .. موجها باستكمال توقيع ملحق الاتفاقية بين وحدة تنفيذ المشاريع واليونبس لاستكمال أعمال مشاريع المرحلة الحالية.

حضر اللقاء وكيل وزارة المياه لشؤون البيئة - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي، ومديرة الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية أروى حمادي، ومستشارو ومدراء عموم الوحدات التنفيذية والإدارية بوزارة المياه وعدد من المعنيين في الوزارة واليونبس.