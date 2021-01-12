وزير الخدمة المدنية والتأمينات يتفقد سير العمل في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي اليوم سير العمل في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن، والنشاط الذي تقوم به المؤسسة في المجال التأميني.



واستمع الدكتور الوالي ومعه رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف، من مدير عام فرع المؤسسة بعدن خالد جابر، الى شرح حول سير العمل بفرع المؤسسة والصعوبات التي تواجهها والمعالجات الكفيلة بحلها وكذا احتياجات تطوير وتحسين العمل بالفرع.

واكد الدكتور الوالي على الادوار المناطة بالتأمينات الاجتماعية في خدمة ومعالجة قضايا الطبقة العاملة خاصة بالقطاع الخاص وضمان حقوقهم القانونية ما يتضمنه قانون التأمينات 26 للعام 90 م وبما يكفل قدرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تأدية مهامه بشكل افضل .. مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب بذل مزيد من الجهد و تحقيق نتائج و نجاحات ملموسة في مجال العمل المتعلقة بتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والتأمينية لتصل إلى أكبر عدد من المستهدفين ,

وشدد الدكتور الوالي على ضرورة استكمال مشروع الارشفة الالكترونية للمعاملات، لما لها من أهمية في حفظ وحماية بيانات المؤمن عليهم الذي سينعكس ايجاباً في تجويد الخدمات والمنافع التأمينية .