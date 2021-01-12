شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يوجه بإنارة ملعب كرة اليد بنادي شباب القطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بإنارة ملعب كرة اليد بنادي شباب القطن ودعم النادي بمبلغ مليون ريال.



وأشاد المحافظ خلاله استقباله، فريق كرة اليد بنادي شباب القطن، الذي حقق المركز الثاني في بطولة الجمهورية لكرة اليد، بالإنجاز الكبير للنادي..مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم الأندية والشباب بما يساهم في تطوير قطاع الرياضة.