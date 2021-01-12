محافظ لحج يؤكد حرص السلطة المحلية على تنمية قدرات المبدعين في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد محافظ لحج اللواء الركن احمد تركي، حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تنمية قدرات المبدعين في جميع المجالات الرياضية و الثقافية و العلمية ، و خاصة الناشئين و الشباب الذين يبرزون اسم لحج عالياً في مختلف المحافل.



جاء ذلك تكريميه ، اليوم، بالشهادات التقديرية و الحوافز المالية التشجيعية ، لبطل المحافظة اللاعب عبد القادر آفاق من نادي الشَّرارة بمدينة الحَوطَة ، الحاصل على المركز الأول في سباقات الفردي عام ناشئين لمسافة 50 كيلو متر، وتكريم رفاقه أبطال المحافظة الرياضيين الناشئين المشاركين في بطولة الجمهورية الرياضية للدراجات الهوائية التي اقيمت بمدينة المُكلا بحافظة حضرموت.

واكد المحافظ تركي، ان تكريم المبدعين في لحظة الابتهاج بتحقيق النصر يمنحهم الدافع الأكبر من أجل الوثوب بهمَّة مضاعفة نحو إحراز المكتسبات الأسمى على الصعيدين الخاص و العام..موجهاً لجنة الإشراف على الدعم المالي المقدَّم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لنشاطات المحافظة الرياضية ، سرعة البدء بتنفيذ خططها العملية الحديثة المكرَّسة للعام 2021 م ، بإقامة البطولات الداخلية في مختلف الألعاب الرياضية.