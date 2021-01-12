وزير النفط يناقش مع شركة بترو مسيلة برنامجها الفني والإستثماري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن، عبدالسلام باعبود اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المدير التنفيذي لشركة بترو مسيلة المهندس سهل بن سهل، البرنامج الفني والاستثماري لشركة بترو مسيلة خلال الفترة المقبلة في مناطق الإمتياز الممنوحة للشركة والامكانيات المتاحة لتوسيع واستثمار الفرص التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال .



وفي اللقاء، الذي حضره نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اشاد الوزير باعبود بالخبرة الكبيرة التي تتمتع بها شركة بترو مسيلة وبالنجاح الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضيةرغم التحديات و الظروف المعقدة لتثبت جميع كوادرها كفاءتها في إدارة واحدة من أهم المنشآت الاقتصادية في الجمهورية .. لافتاً إلى أن هذه الخبرة تعد من أهم عوامل القوة للقطاع النفطي خصوصا ما تتمتع به الشركة من كوادر فنية وقانونية نتيجة تنوع وتراكم الخبرة التي اكتسبتها الشركة من شركات بترولية متعددة الجنسيات أهمها كنديان نكسن الكندية وتوتال الفرنسية.

وأكد الوزير باعبود على ضرورة توسيع نشاط الشركة وتطوير أعمالها واستثماراتها كشركة وطنية تكون قادرة على تجاوز الحدود، وكذا تحديث أساليب ووسائل الإنتاج والبحث عن مصادر وفرص استثمارية جديدة قادرة في عمليات التحفيز والتطوير المستمر .. موجهاً بالبدء بتنفيذ خطة العمل في القطاع 51 وتطويره وتنميته وبما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع .

من جانبه استعرض المهندس سهل بن سهل البرنامج الاستثماري للشركة وانفرادها بكثير من النجاحات والأعمال باعتبارها أول شركة نفطية في اليمن تعمل ذاتيا ولازالت على حفر آبار جديدة وجلب خبراء في أعمال الحفر.