الصيعري يعلن تمديد فترة الترسيم الجمركي للسيارات والمعدات حتى 31 يناير الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365 - سيئون

اعلن مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، اليوم، عن تمديد فترة الترسيم الجمركي للسيارات والمعدات والآليات للمغتربين اليمنيين العائدن الى الوطن اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى 31 يناير الجاري.



وقال الصيعري ان تمديد فترة الترسيم تأتي بناء على قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 2021م بشأن تمديد فترة الترسيم الجمركي للسيارات والمعدات والاليات لمدة شهر اضافي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2020 بشأن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016م.

وأشار مدير ميناء الوديعة البري، الى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء والتعليمات المتعلقة بعملية الترسيم للسيارات وجرارات طرق المقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) والالات والمعدات والسيارات وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة..لافتاً الى ان الجهات المختصة ممثلة في إدارة الجمارك ستعمل على تطبيق القرار من اليوم وحتى 31 يناير الجاري.

وذكر مدير ميناء الوديعة البري، ان اجمالي حركة المسافرين والنقل التي تمت عبر الميناء خلال العام المنصرم 2020م بلغت ( 542206 )مسافر ، فيما بلغت اعداد السيارات والناقلات بجميع انواعها ( 193815 ).