شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الإتصال المرئي، مع وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها .



وفي اللقاء، استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين آخر التطورات على الساحة الوطنية، بما فيها الاستهداف الإرهابي لمطار عدن الدولي، أثناء عودة الحكومة لممارسة مهامها، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق السلام في بلادنا وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها .. معبرا عن تقديره الكبير لمواقف الأشقاء في الجمهورية التونسية الثابتة والصادقة، ومثمنا دورهم الفاعل في خدمة القضايا المشتركة، من خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي .

من جانبه، جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إدانته الشديدة للعمل الإرهابي الجبان الذي أستهدف مطار عدن الدولي، بغية إفشال تنفيذ اتفاق الرياض وعمل الحكومة الجديدة.. مؤكدا دعم وتضامن الجمهورية التونسية الكامل والمطلق للحكومة اليمنية، في المضي قدما لتنفيذ الاتفاق والقيام بواجباتها بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.