مدير مكتب التربية والتعليم بالمسيلة يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المسيلة الأستاذ سالم أحمد بريدان العامري، اليوم، سير العملية التعليمية بمدارس منطقة العيص (الطلائع للبنين - سمية للبنات - الفقيد سعيد نصيب).



وقدم مدير مكتب التربية خلال حضوره الطابور الصباحي بمدرسة الطلائع للطلاب جملة من النصائح الهادفة إلى تعزيز العلاقة بين الطلاب ومعلميهم والإدارة المدرسية وتحقيق الهدف المنشود من التعليم.

وعقد اجتماع بالإدارات المدرسية كلاً في إطار مدرسته للاطلاع على سير العملية التعليمية وكشف الحضور والغياب لهيئة التدريس والطلاب والطالبات، مشيداً بمستوى الانضباط والالتزام داخل المدارس.

وأكد العامري أن إدارة التربية والتعليم بالمديرية ستدعم المدارس بالمديرية بما يلزمها لاستقرار العملية التعليمية سائلاً من الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

وحضر العامري قراءة النتائج بمدرسة الفقيد سعيد نصيب وتكريم طلابها وطالبتها الأوائل للفصل الدراسي الأول لهذا العام حيث تعتبر أكبر مدارس المديرية كثافة بالطلاب والطالبات، كما أشاد العامري بجهود الإدارة المدرسية وهيئة التدريس بما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى العملية التعليمية بالمديرية.

رافقه في الزيارة رئيس قسم التوجيه بمكتب التربية والتعليم بالمديرية، ورئيس فريق المنطقة التوجيهية الثانية بالمحافظة الأستاذ بدر عبدالله باعباد