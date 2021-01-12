وكيل أول حضرموت يناقش آلية لتسيير صندوق علاج المرضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، تصور أولي بآلية لتسيير صندوق لعلاج المرضى يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ووضع رؤية لتحديد الحالات التي تستدعي علاجها في الخارج .



وأستمع بن حبريش من المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي والمستشار الفني عبدالله مرعي، إلى المقترحات الأولوية بإنشاء الصندوق ومهام لجنته الاشرافية وتحديد الحالات التي ستستفيد منه وفق ضوابط ومعايير واضحة.

وشدد وكيل أول حضرموت ،على ضرورة وضع تصور متكامل لإنشاء الصندوق وبما يحقق اغراضه وأهدافه الانسانية