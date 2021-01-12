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يزيد بن سلمان - شبوة - اندلاع حريق هائل في بقالة لمواطن بلحج
أندلع حريق هائل في في منطقة كرش بمحافظة لحج في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.
وأكد مصدر محلي ان الحريق اندلع في احد البقالات في ريف عزلة كرش في منطقة الضاحي.
والتهم الحريق كل البقالة بما فيها وتعود البقالة لمواطن يدعى وديع مثنى.
وتعرض شقيق مالك البقالة ويدعى خليل لحروق بليغة تم اسعافه الى العاصمة عدن.
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