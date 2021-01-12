شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد عسكري من محاولة أغتيال في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نجا قائد عسكري، مساء الاثنين، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية، إن العقيد "عبد الفتاح ثابت العكمي"، قائد كتيبة عسكرية في اللواء 14 صاعقة، نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في المنصورة بعدن مساء اليوم.
وفي وقت سابق، وأكد سكان محليون، سماع دوي انفجار عنيف في شارع "عبدالعزيز" بمديرية المنصورة بعدن.
وبحسب المصادر فإن الانفجار سبّبته عبوة ناسفة تم إلصاقها بأحد الأطقم الأمنية بمنطقة عبد العزيز بالمنصورة.
ومنذ وصول الحكومة اليمنية الجديدة، إلى العاصمة عدن، تزايدت الحوادث الأمنية، وشهدت المدينة سلسلة انفجارات متتالية خلال الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قائد عسكري من محاولة أغتيال في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.