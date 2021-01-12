شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد عسكري من محاولة أغتيال في العاصمة عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نجا قائد عسكري، مساء الاثنين، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن العقيد "عبد الفتاح ثابت العكمي"، قائد كتيبة عسكرية في اللواء 14 صاعقة، نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في المنصورة بعدن مساء اليوم.

وفي وقت سابق، وأكد سكان محليون، سماع دوي انفجار عنيف في شارع "عبدالعزيز" بمديرية المنصورة بعدن.

وبحسب المصادر فإن الانفجار سبّبته عبوة ناسفة تم إلصاقها بأحد الأطقم الأمنية بمنطقة عبد العزيز بالمنصورة.

ومنذ وصول الحكومة اليمنية الجديدة، إلى العاصمة عدن، تزايدت الحوادث الأمنية، وشهدت المدينة سلسلة انفجارات متتالية خلال الأسبوع الماضي.