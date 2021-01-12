شكرا لبحثكم عن خبر قرار حوثي جديد بشأن رفع الإيجارات و التأجير بالدولار للعقارات السكنية "وثيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي قرار للمرة الثانية بالعاصمة صنعاء بشأن منع رفع الإيجارات أو التأجير بالدولار للعقارات السكنية ومنع إخراج المستأجرين منها .

وأطلع "المشهد اليمني "على تعميم صادر عن مدير عام مديرية الثورة القيادي الحوثي محمد حمود الدرواني بمنع رفع الإيجارات أو التأجير بالدولار للعقارات السكنية ومنع إخراج المستأجرين منها .

وحذر القرار عقال الحارات من التعاون أو التواطؤ من الملاك على حساب المستأجرين مع ثبات الإيجارات على ما هي عليه .

وخول القرار الجهات الأمنية بحبس الملاك في حالة مخالفتهم للقرار مهما كانت المبررات والاعذار .

وتأتي هذه القرارات الحوثية لمحاولة الظهور بصورة جيدة أمام المواطنين والذين يدركون جيدا أنهم سبب معناه المواطنين بعد قطع مرتبات الموظفين وإدخال البلد في فوضى تسببت في قتل اليمنيين وافقارهم وانهيار الوضع الاقتصادي .