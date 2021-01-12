شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف الصاروخي المكثف من قبل القوات السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، عن تعرض قواتها للقصف الصاروخي والمدفعي المكثف من قبل القوات السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيا الحوثي، إن الجيش السعودي شن قصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية.
وذكرت القناة، أن أكثر من 20 قذيفة صاروخية ومدفعية أطلقها الجيش السعودية، سقطت علي مواقع المليشيات الحوثية في مديرية الظاهر خلال الساعات الماضية.
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