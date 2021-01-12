شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية مكثفة على الحوثيين في ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للحوثيين في ثلاث محافظات يمنية.

وقالت مصادر ميدانية وإعلامية، إن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من خمس غارات على مواقع الحوثيين في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأضافت: أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي ماهلية والرحبة جنوب مأرب.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية أخرى مواقع للمليشيات الحوثية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية للمليشيات الحوثية في مختلف الجبهات.