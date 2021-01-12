شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بمحافظة المحويت تعلن عن موقفها من تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - رحبت السلطة المحلية في محافظة المحويت بقرار الإدارة الأمريكية اعتبار مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدة أن القرار يصب في مصلحة الشعب اليمني الذي ذاق أبشع الجرائم والويلات التي انتهجتها تلك الجماعة الإرهابية، يعطي التوصيف الصحيح لهذه الجماعة وقياداتها ومليشياتها.

واعتبرت محلية المحويت القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ليؤكد حجم الاعتداءات والانتهاكات التي مارستها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، مشيرة إلى ان القرار قد يحد بصورة كبيرة من النهب الذي تقوم به المليشيات للمساعدات الانسانية ويرفع الغطاء الذي كانت تتستر خلفه لممارسة أنشطتها الإرهابية.

وقالت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، إن ما قامت به جماعة الحوثي الإرهابية من إنتهاكات وجرائم وقتل للمدنيين وقصف للمدن الآمنة وتفخيخ للطرقات البرية والممرات المائية والاختطافات ونهب الممتلكات وغيرها من الجرائم ليفوق كل وصف وهو إرهاب موجه ضد عشرات الملايين من أبناء شعبنا والذي يعتبرون قرار كهذا يفضح هذه المليشيات ويصفها بما يتوافق مع جرائمها وإرهابها ، وجاء القرار من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.

وأضافت في بيان لها، أن هذا التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.

وطالب البيان المجتمع الدولي إلى دعم المملكة العربية السعودية وجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفتس ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

وأكدت محلية المحويت، أنها ستكون عامل مساعد لكل المنظمات الانسانية في ايصال دعمها وإنجاح جهودها لكافة المستحقين له في المحافظة.

وثمنت السلطة المحلية بمحافظة المحويت دور القيادة السياسية والدبلوماسية اليمنية، داعيةً في الوقت ذاته القيادة اليمنية مواصلة الجهود وتعرية هذه المليشيات وتجريدها حتى يرى العالم حقيقتها الإجرامية ونثمن جهود دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة الشرعية.

كما دعت المجتمع الدولي والقوى السياسية في اليمن الى مضاعفة الجهود ورص الصفوف لتخليص اليمن من شر هذه المليشيات الإرهابية ودحرها واستعادة الدولة ومؤسساتها.