شكرا لبحثكم عن خبر بعد ساعات من تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية .. بن سلمان يكشف عن موقف السعودية من الحل السياسي الشامل في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، الاثنين، حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الإستقرار والأمن.

ولقي قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية ترحيباً عربياً ومحلياً واسعاً.. وهو القرار الذي جاء بعد دعوات ومطالبات شعبية ورسمية لتصنيفها في خانة الإرهاب، لاستمرارها في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، ولتنفيذها أعمالاً إرهابية تهدد السلم الإقليمي والدولي، لاستهدافها حركة السفن التجارية في ممر الملاحة الدولي.

وفي وقت سابق، رحبت الخارجية السعودية بقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، في خطوة تراها منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران، وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وأكدت أن هذا التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.