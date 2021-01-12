التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية يرحب بقرار الخارجية الامريكية بإدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بقرار الخارجية الأمريكية بشأن إدراج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في قائمة المنظمات الإرهابية ويؤيد موقف الحكومة اليمنية الصادر عن وزارة الخارجية المرحب بهذه الخطوة.



وقال التحالف في بيان له مساء امس،:" إن هذا القرار وإن جاء متأخرا فهو مطلب الشعب اليمني ومكوناته السياسية والاجتماعية منذ سنوات، فقد تلظى اليمنيون بجحيم الارهاب الحوثي وآلته الدموية، وواجهوا ممارسات العنف والتوحش التي ارتكبتها المليشيات الحوثية قتلا وتفجيرا وتنكيلا بالمدنيين وحروب شنتها على الشعب اليمني اسقطت من خلالها الدولة واجتاحت المدن والقرى وارتكبت أبشع الجرائم ونهبت كل ثرواته".

وأضاف التحالف:" إننا نأمل في ان يضع هذا القرار حدا للجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في بلادنا والتي بدأت قبل سنوات ضد أبناء محافظة صعدة ثم امتدت الى جميع محافظات البلاد فاقترفت فضائع غير مسبوقة ليس اخرها المجزرة الدموية في منطقة الحيمة بمحافظة تعز، فقد سبقها مئات المجازر الوحشية التي كان أغلب ضحاياها الأطفال والنساء".

وأكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية ان الإرهاب الحوثي قد تجلى في أبشع صوره باستهداف مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر الماضي أثناء وصول الحكومة الجديدة مما ادى الى سقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجريمة إرهابية تستهدف في الأساس آمال وتطلعات اليمنيين في إحلال السلام في بلادنا مع مليشيات وما زالت تواصل تعنتها وتمارس الغطرسة في مقابل الجهود الدولية لتحقيق السلام واختارت طريق العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار التحالف الى ان اهمية هذا القرار تأتي بعد أن أصبح الارهاب الحوثي يمثل تهديدا لأمن الجوار وفي مقدمة ذلك المملكة العربية السعودية التي طالتها صواريخ الارهاب الحوثية مستهدفة الأعيان والمنشآت المدنية، كما أصبح الارهاب الحوثي المتمنطق بالسلاح الايراني يشكل تهديدا حقيقيا وخطرا على أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة الدولية.

ودعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية المجتمع الدولي وفي مقدمة ذلك الدول العربية والاسلامية الى التفاعل مع هذه الخطوة بما يرفع عن شعبنا اليمني في عموم محافظات البلاد سوط الارهاب الحوثي ويحقق الأمن والسلام الدائم والشامل.

كما دعا إلى دعم ومساندة الشرعية والحكومة اليمنية بكل ما يمكنها من مواجهة هذا الارهاب والقضاء عليه، لتعود لليمن دولته ويتحقق الأمن والسلام لليمن وجواره ومحيطه العربي والإقليمي .. مطالباً الحكومة ومجلس النواب بسرعة التشريعات اللازمة لتجريم سلوك هذه الجماعة وتصنيفها كواحدة من جماعات العنف والارهاب.