البحسني يطلع على نشاط وخطة مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" للعام الجديد 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" الدكتور عبدالقادر محمد بايزيد، والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد عبدالله البطاطي.



واستمع المحافظ، البحسني من قيادة المؤسسة إلى النشاطات التي نفذتها خلال عمر تأسيسها الذي يمتد لعقد من الزمن، وتلامس خدماتها مرضى من مختلف المحافظات ومن القرن الافريقي وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية، مطلعاً على نشاط المركز الوطني لعلاج الأورام بالمكلا الذي استقبل خلال العام 2020م، نحو 800 مريض جديد من عموم محافظات الجمهورية، وأكثر من 10 آلاف مريض مراجع، أجريت لهم أكثر من 3000 جرعة كيماوية، وأنفقت المؤسسة العامةالماضي أكثر من 2 مليون ريال سعودي لمرضى السرطان، كما اطلع المحافظ على خطة العام الجديد 2021م التي تلامس الجوانب العلاجية والتوعوية، واطلاق الهوية الجديدة للمؤسسة.

وأكد محافظ حضرموت، أن مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان تعد من المؤسسات الرائدة والناجحة في حضرموت، وما قدمته خلال العقد الماضي أمراً يشرف المؤسسة وكادرها والمجتمع، حيث استطاعت التخفيف من معاناة المرضى في حضرموت وعموم محافظات الوطن، مؤكدا مواصلة اهتمام قيادة السلطة المحلية بدعم المؤسسة ايمانا برسالتها الانسانية النبيلة.