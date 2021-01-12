البحسني يقدّم واجب العزاء للطواقم الطبية الطاجيكية والأوزبكية في وفاة طبيبين طاجيكيين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، الطواقم الطبية الطاجيكية والأوزبكية العاملة بمختلف التخصصات في مستشفيات المحافظة والمراكز الطبية الريفية.



وقدّم المحافظ البحسني، خلال اللقاء تعازي ومواساة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، للطواقم الطبية الطاجيكية والأوزبكية في وفاة زميليهم الطبيبين الطاجيكيين "جام شت" العامل بمستشفى الديس الشرقية، و"سايميكيددين توشيف" العامل بهيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا، اللذين وافتهما المنية الأسبوع قبل الماضي، وهما يؤديان عملهما الانساني، وبصورة طبيعية.

ورفع محافظ حضرموت التعازي من خلالهم لأسر وذوي الطبيبين الطاجيكيين، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات والمجتمع كافة في حضرموت تثمّن عطاءات الفقيدين وعملهما الإنساني في حضرموت، كما تثمن جهود وإخلاص الطواقم الطبية الطاجيكية والأوزبكية العاملة بإخلاص وتفانٍ في مستشفيات المحافظة والمراكز الطبية الريفية منذ سنوات، وفي مختلف الظروف.

وأكد المحافظ وقوف السلطة المحلية إلى جانبهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لإنجاح عملهم الإنساني العظيم، موجهاً مكتب وزارة الصحة والسكان بتوفير احتياجات هذه الطواقم الطبية التي تعمل بإخلاص في مستشفيات المحافظة.

بدورهم، أعرب الأطباء والطبيبات الطاجيك والاوزبيك عن خالص شكرهم وامتنانهم لسيادة محافظ حضرموت على اللفتة الكريمة باستقبالهم وتقديم لهم واجب العزاء في زميليهم، مؤكدين أنها لفتة مسؤولة وإنسانية وهي الأولى التي يحظون بها من قيادة السلطة المحلية بالاستماع إلى احتياجاتهم، ومواساتهم في زميليهم الفقيدين، مشيرين إلى أن هذه المواقف تزيدهم إيماناً بمواصلة رسالتهم الإنسانية في خدمة أبناء المحافظة.

حضر اللقاء، وكيل محافظة حضرموت المساعد فهمي عوض باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي، ومدير هيئة مستشفى ابن سيناء الدكتور ياسر عبدالله بامطرف، ومدير مستشفى الدكتور رياض الجريري للحميات الدكتورة ريم بامهدي.