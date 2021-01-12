تشييع جثامين أسرة احترقت في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - شيع أبناء مدينة كريتر بعدن عصر الاثنين والذين تقاطروا من مناطق مختلفة جثامين أسرة الشهيد أحمد نصيب وزوجته وطفله عقب صلاة العصر من مسجد السيد حسين الأهدل. واودى حادث الحريق بالاسرة في عمارة تقع في سوق الكدر بكريتر يوم الثلاثاء الماضي بسبب ماس كهربائي بحسب المعلومات المتداولة. وتأخرت مراسم التشييع بطلب اسرة زوجة احمد نصيب التي قدمت من خارج عدن لمعرفة ملابسات وفاة ابنتهم وزوجها ونجلهما الوحيد وفتح تحقيق بهذا الصدد لم تكشف الاجهزة الامنية عنه بعد. ونجا من حادث الحريق عارف نصيب واولاده الاربعة وشقيقة احمد وعارف نصيب لخروجهم على التو فور اندلاع الحريق. وبتشييع احمد نصيب وزوجته ونجلهما شيع لغز تفاصيل إحتراقهم معا داخل العمارة.

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