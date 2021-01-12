شكرا لبحثكم عن خبر استياء واسع من قبل منظمات الإغاثة في اليمن يصف قرار أمريكي بتصنيف الحوثيين بـ”التخريب الدبلوماسي” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قوبل قرار إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشان تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية باستياء من قبل وكالات الإغاثة العاملة في اليمن؛ وفقا لتقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، ترجمه "المشهد اليمني".

و إدارة ترامب جعلت قرار ال11 ساعة لتعيين المتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية في خطوة من المرجح أن تفاقم بشدة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحروب.

و أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القرار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، على الرغم من معارضة الحزبين وتحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على مدى شهور من أن التصنيف - كجزء من حملة "الضغط الأقصى" للبيت الأبيض على إيران وحلفائها - يؤدي إلى نقص وتأخير المساعدات والشحنات التجارية وتقويض عملية السلام في اليمن.

واستقبلت المنظمات الاغاثية النبأ بجزع يوم الاثنين. ووصف ديفيد ميليباند ، الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ، الأمر بأنه "تخريب دبلوماسي محض".

و قال وزير الخارجية البريطاني السابق: "آخر ما يحتاجه اليمنيون هو المزيد من توقف المساعدات والتدفقات الاقتصادية". "العكس هو المطلوب - الضغط الفعال على جميع أطراف النزاع للتوقف عن استخدام المدنيين كرهائن في مناوراتهم الحربية".

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين في اليمن، محمد عبدي، إن هذه الخطوة "ستعيق قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة" للوضع المزري بالفعل.

وقال "الاقتصاد اليمني المتعثر سيتعرض لضربة مدمرة أخرى". "إن إدخال الغذاء والدواء إلى اليمن - وهي دولة تعتمد بنسبة 80٪ على الواردات - سيصبح أكثر صعوبة".

واقتحم الحوثيين العاصمة اليمنية، صنعاء، في عام 2014، مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار. ويتلقى المتمردون دعمًا من إيران ، في حين أن تحالف الدول العربية بقيادة السعودية والإمارات يقاتل لاستعادة الحكومة المعترف بها دوليًا ويتم بمساعدة مبيعات الأسلحة الغربية والصيانة والتدريب.

ويتمتع التحالف بقوة جوية متفوقة إلى حد كبير، وقد اتُهم بشن غارات جوية عشوائية وغير متناسبة، واتُهم الطرفان باستهداف المدنيين. وقام الحوثيون بسحب المساعدات، وسجن المعارضين وتعذيبهم بشكل روتيني، ومضايقة واحتجاز العاملين في المجال الإنساني.

و أدى الصراع إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 112000 شخص وترك معظم السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء. وينتشر سوء التغذية وتفشي الأمراض مثل الكوليرا. وأدى وصول فيروس كورونا Covid-19 وتخفيض المساعدات الغربية في عام 2020 إلى دفع ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في اليمن إلى حافة الانهيار.

وقال القيادي الحوثي البارز محمد الحوثي، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، الإثنين، إن الجماعة تحتفظ بحق الرد على القرار الأمريكي ، قائلاً إن "الإرهاب الأمريكي" هو المسؤول عن "قتل وتجويع أطفال اليمن".

و يعيش حوالي 70٪ من اليمنيين في مناطق يسيطر عليها الحوثيين، ما يجعلهم بشكل خاص عرضة للقواعد الأمريكية الجديدة.

وقال عبد الغني الإرياني، المحلل بمركز صنعاء للأبحاث، إن إدراج الحوثيين بقائمة الإرهاب قد يكون له تأثير معاكس لما هو مقصود، وبدلاً من ذلك سيدعم موقف الحوثيين.

وأضاف: "الحوثيون ليس لديهم بالفعل أصول خارج اليمن للتجميد. وبدلاً من ذلك ، فإن هذا الإجراء سيزيد من إضعاف الشعب اليمني الذي يعيش تحت سيطرة الحوثيين ويسهل على الحوثيين إحكام قبضتهم وتجنيد المزيد من الأطفال في ساحة المعركة. "و من المرجح أيضًا أن تذهب التكلفة الإضافية (المرتبطة بتقديم المساعدات) إلى جيوب الوسطاء المرتبطين بالحوثيين".

وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة "تدرك المخاوف من أن يكون لهذه التصنيفات تأثير على الوضع الإنساني في اليمن". واشار الى أن إجراءات مثل إصدار التراخيص الخاصة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ستسمح باستمرار تدفق المساعدات الأمريكية وللمنظمات الإنسانية لمواصلة العمل هناك.

ومن الممكن نظريًا إلغاء إدراج الحوثيين في القائمة مرة أخرى من قبل جو بايدن، الذي سيتولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير الحالي، لكن المراقبين قلقون من حدوث ضرر دائم قبل أن تتمكن الإدارة الجديدة من معالجة هذه القضية.

و وعد بايدن الناخبين بأنه سينهي الدعم الأمريكي طويل الأمد لدور المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.