شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن عدن يتعهد بهيكلة الأمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي أن أمن عدن لن يتهاون مع أي شخص أو جهة تسعى لزعزعة أمن واستقرار عدن.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمني عقب تفجيرات شهدتها مديريات خورمكسر والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد، معظمها تمت بعبوات ناسفة، استهدفت إحداها بوابة منظمة دولية، فيما استهدفت أخرى مركبة مدير شرطة منطقة الدرين وأدت إلى إصابته مع نجله.

وأضاف اللواء الشعيبي : ”نحن لهم بالمرصاد والأيام المقبلة تحمل الكثير من التصحيحات التي ستنعكس إيجابا على المدينة وسيلمسها المواطن“.

وأقرت اللجنة الأمنية العليا في عدن خلال الأيام الماضية عددا من القرارات والإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تحسين الوضع الأمني وتصحيحه ومنع أي اختلالات، ووضع تدابير ومعالجات لعدد من الممارسات الخاطئة السابقة التي ستساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة، ومنها إنشاء طوق أمني حول العاصمة عدن بمشاركة الأجهزة الأمنية كافة، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بينهم، واستحداث منظومة مراقبة كاملة على مديريات عدن، وقرارات أخرى داخلية تحد من الاستخدام غير المنظم للدوريات والعربات الأمنية.

وخلال الاجتماع، كشف مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي عن وجود هيكلة مرتقبة لقوام إدارة الأمن والتي تحتوي كشوفاتها على نحو ثلاثة آلاف فرد.