شكرا لبحثكم عن خبر ”المشاط” يشيد بـ ”نظام الرئيس صالح” ويهاجم مخرجات الجامعات في معرض ”الابتكار” بلا مرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، اليوم الاثنين، بأن "الأنظمة السابقة عملت بحرص ليظل اليمن دولة ضعيفة وتابعة ومستهلكة"؛ في إشارة الى النظام الجمهوري وحراسه الجمهوريين الستة الذين كان أولهم المشير عبدالله السلال وسادسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي شيدت في عهدهم الاف المدارس ومئات الجامعات والكليات والمعاهد، فيما المليشيا المدعومة من ايران دمرتها بكوادرها البشرية و مخرجاتها.

وزعم في كلمة القاها بحفل تدشين أعمال الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومعرض المشاريع الإبداعية لخريجي كليات الهندسة في الجامعات وكليات المجتمع؛ بأن "الأنظمة السابقة لم تولي البحث العلمي أي اهتمام، ما أسهم في تردي مخرجات التعليم الجامعي"؛ متناسي أن المليشيا نهبت مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، دون التجرؤ بالحديث على أكذوبة دعم البحث العلمي.