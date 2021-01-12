مليشيا الحوثي تعترف بمقتل رئيس عمليات فرع الأمن المركزي بعمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021م، بمصرع رئيس عمليات فرع الأمن المركزي بمحافظة عمران، أثناء مشاركته القتال في صفوف المليشيات.



وأوردت وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، مصرع العقيد "أحمد صالح الحاذق" رئيس عمليات فرع الأمن المركزي بمحافظة عمران، دون أن تفصح عن الجبهة التي سقط فيها.

وأضافت أن قيادات المليشيات بعمران أجرت له مراسيم التشييع، صباح اليوم الاثنين، بعد أداء الصلاة عليه في الجامع الكبير بمدينة عمران، وجرى الدفن في مقبرة بيت الفقيه بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي تكبّدت منذ بداية شهر يناير الجاري، عشرات القتلى والجرحى من عناصرها وقياداتها في العديد من جبهات القتال