طقم حوثي يدهس طفلا في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

أصيب طفل بجروح وكسور خطيرة، أمس، إثر تعرضه لحادث دهس بطقم حوثي، في مدينة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر محلية، نقلاً عن شهود عيان، إن عنصراً من مليشيا الحوثي يقود طقماً، دهس طفلاً في شارع الملكة أروى، جوار المحطة السياحية، في مدينة إب.

وأضافوا، إن الطفل تعرض لإصابات بالغة وكسور، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الطقم الحوثي بالفرار عقب الحادثة، مشيرين إلى إن الطقم الحوثي لا يملك لوحة أو أي أرقام عليه.

وأكدوا، أن الطفل المصاب من أسرة نازحة، حالتها مأساوية تسكن تحت طربال هزيل، مكونة من العديد من الفتيات والأطفال بينهم طفلة مقعدة، فيما والد الطفل المصاب يعاني من جلطة في الدماغ