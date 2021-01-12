قائد عسكري يعلق على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

الشحات غريب

قال العميد مختار النوبي قائد محور كرش و قائد اللواء الخامس دعم وإسناد بجنوب اليمن إن الجميع يعلم وكل أحرار العالم أصبحوا على دراية كبيرة بالقضية الجنوبية وما يعانيه شعب الجنوب في سبيل استعادة دولته.



وأضاف النوبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأنه مرت عقود من الزمن عانى فيها الشعب الجنوبي شتى ويلات الظلم القهر والاستبداد والتهميش والاقصاء، ولم يقبل أبناء الجنوب هذاء الوضع وانتفض بثورة سلمية عارمة قدم خلالها قوافل من الشهداء والجرحى لأجل نيل الحرية والكرامة واستعادة الدولة واستمر هذا الحراك السلمي حتى عام ٢٠١٥م ، عندما تغيرت مجريات الأحداث على الساحة وأصبحت جماعة الحوثي مسيطرة على كل المناطق الشمالية وتوجهها صوب الأراضي الجنوبية ،حينها تم التصدي لها وقاتل أبناء الجنوب بكل ما أوتوا من قوة وبمساندة ودعم من قوات التحالف العربي وتم دحر وإخراج مليشيات الحوثي من أرض الجنوب بفترة زمنية وجيزة.

وتابع حديثه قائلاً: نحن نعلم جيداً نعلم جيداً أن قوات التحالف أتت لاستعادة الشرعية والقضاء على مليشيات التمرد الحوثي وقاتلنا معهم جنبا إلى جنب ولم يكن قتالنا لاستعادة الشرعية فقط وانما لاستعادة أرض ووطن وهوية سلبت منا عنوة وبقوة السلاح وعلى مرأى ومسمع كل العالم.

وأشار أن شعب الجنوب حالياً يقاتل الحوثي في المناطق الشمالية لتحريرها، ونمد أيدينا للسلام فنحن لسنا دعاة حرب وكن فرضت علينا فخضناها وببسالة مستندين إلى رغبة جماهيرية عارمة لاستعادة الارض والكرامة .

وقال إن الاخوة في التحالف العربي كان لهم مجهود كبير في أن هذة الحرب توج بإعلان اتفاق الرياض هذا الاتفاق لقي تجاوب كبير من قبل قيادة المجلس الانتقالي وتم تنفيذ الاتفاق حسب الخطة المتفق عليها.

وأكد أن هذا اتفاق الرياض أغلق الحوثيين كثيرا وشعروا بالخطورة وسعوا لاجل تعطيلة كان ذلك من خلال استهداف حكومة المناصفة بالصواريخ في مطار عدن الدولي الذي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين والتي تعتبر جريمة حرب بكل المقاييس ، هذا الامر ليس بغريب على جماعة الحوثي فقد قامت باعمال شيطانية تخطت كل الاعراف والقيم الانسانية حتى وصل بها الحال إلى عسكرة الحياة المدنية وسلب اللقمة من أفواه الفقراء والمساكين بحجة المجهود الحربي وارتكبت ابشع صور الظلم الاجتماعي بحق ابناء الشعب اليمني ،حيث قامت بتفجير المنازل والمساجد ونهب الاموال العامة والخاصة بغير حق وتجنيد النساء والاطفال متجاهلين كل المنظمات الدولية والانسانية .

وتعليقا على كلمة الرئيس عيدروس الزبيدي على قناة سكاي نيوز أشار إلى اتفاق الرياض وما يمثلة من مخرج للوضع الراهن ودور حكومة المناصفة في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحسن حياة المواطنين كواجب وطني ومهمة تاريخية لها ، حيث تطرق إلى ثوابت وأهداف الشعب الجنوبي والسعي إلى تحقيقها كأهداف استراتيجية والعمل حاليا على توحيد الجهود لكل القوى الوطنية لمجابهة الحوثي وكسرذراع ايران في المنطقة كاولوية ملحة ، والسعي إلى حل القضية الجنوبية وتمثيلها بندية في مفاوضات الحل النهائي والذي يكمن في اعادة قيام الدولتين على حدود عام ١٩٩٠م.

◄تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

وحول قرار واشنطن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية قال إن المليشيات الحوثية التي تجبرت واستخدمت كل الوسائل المتاحة لها في قمع وإذلال الشعب اليمني وارتكاب الجرائم البشعة التي ترتقي إلى جرائم حرب دون خوف من الله ولاخجل كل هذا لارضاء ايران وتحديها للعالم هذا الامر أظهر للعالم أجمع حجم الجرائم التي ارتكبتها هذة المليشيات وصل الحال إلى اعتبرت مليشيات ارهابية في بعض البلدان العربية والاجنبية ، حيث اصدر الملك عبدالله بن عبد العزيز قرار ملكي عام ٢٠١٣م باعتبار جماعة الحوثي وتنظبم الاخوان جماعات ارهابية وكذلك صنغت الولايات المتحدة الامريكية جماعة الحوثي بانها جماعة ارهابية ، هذة الجماعة مصيرها إلى الزوال وسوف تحفر قبرها بيدها باعمالها الخبيثة.