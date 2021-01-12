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مقتل وإصابة 15 مواطنا بحادثة مروري في الشحر بحضرموت

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اليمن العربي ـ حضرموت 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365 ـ حضرموت

قُتل وأصيب خمسة عشر يمنياً، يوم أمس، في حادث مروري وقع في “مدينة الشحر” بساحل محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

 

وذكرت مصادر محلية “أن سبعة أشخاص توفوا، وأصيب ثمانية آخرين، في حادث مروري، على متن باص أجرة، في طريق الشحر – الحامي، بحضرموت.

 

ولفتت المصادر، إلى أن سبب الحادث، انفجار أحد الإطارات الخاصة بالباص الخلفية، والسرعة الكبيرة.

 

وأضاف المصدر، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشحر العام

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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