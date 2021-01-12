ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2105) منها (612) وفاة و(1416) تعافي

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل (9) حالات شفاء كالتالي:

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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