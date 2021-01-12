- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.
وأكدت اللحنة الوطنية للطوارئ تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة وحالة وفاة من #محافظة حضرموت
وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل (9) حالات شفاء كالتالي:
(5) حضرموت
(2) عدن
(2) لحج.
ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2105) منها (612) وفاة و(1416) تعافي