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تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.

 

وأكدت اللحنة الوطنية للطوارئ تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة وحالة وفاة من #محافظة حضرموت

 

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل (9) حالات شفاء كالتالي:

 

(5) حضرموت

 

(2) عدن

 

(2) لحج.

 

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2105) منها (612) وفاة و(1416) تعافي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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